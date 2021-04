Covid | in Israele basta mascherine all’aperto da domenica

(Di giovedì 15 aprile 2021) A partire dagli israeliani non dovranno più indossare la mascherina, grazie ai buoni risultati della vaccinazione contro il-19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Yuli Edelstein, mentre si concludono questa sera le celebrazioni della festa dell’Indipendenza. “Il tasso d’infezione inè molto basso grazie al successo della campagna di vaccinazione, per questo possiamo allentare ulteriormente le restrizioni. Vi chiedo ancora di portare la mascherina negli spazi chiusi. Insieme manterremo basso il tasso d’infezione”, si legge in un comunicato citato dal sito Ynetnews. Powered by WPeMatico

Scienza, rigore e campagna di vaccinazione veloce e sistematica consente addi passare alla ... Altro scenario In Brasile con oltre 3.000 morti al giorno pere sempre più under 40 in ...- - > Leggi Anche: 'Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto' Lega: 'Dove i dati lo consentano, si torni in zona gialla' Non è d'accordo Matteo Salvini che insiste: 'Se ...Nei cieli di Tel Aviv la parata per il 73esimo anniversario: ad assistervi una folla che non si vedeva da tempo, grazie alle restrizioni anti-Covid allentate. Tanti senza mascherina ...Dopo una campagna vaccinale di successo, Israele dice addio alle mascherine all’aperto. In Israele da domenica non sarà più obbligatorio indossare mascherine all’aperto per proteggersi dal coronavirus ...