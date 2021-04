Covid in Francia, Macron ha annunciato che pagherà 10 sedute dallo psicologo per bambini e adolescenti in crisi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron, nelle scorse ore ha annunciato da Reims, nel nord della Francia, che sarà disposto un rimborso forfettario da parte della Sanità pubblica di 10 sedute da uno psicologo per i bambini la cui salute psichica sia stata messa a dura prova dalla crisi del Covid-19. “Oggi – ha detto il capo dello Stato nel corso di un incontro con il personale sanitario del servizio di psichiatria infantile dell’ospedale di Reims – abbiamo un problema di salute che riguarda i nostri bambini e adolescenti, che si aggiunge a quello dell’epidemia”. Nel 2020, secondo quanto riferito da le Monde, le richieste d’assistenza per motivi d’emergenza psichiatrica sono aumentati del 40 per cento. Mentre il 40% dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente francese Emmanuel, nelle scorse ore hada Reims, nel nord della, che sarà disposto un rimborso forfettario da parte della Sanità pubblica di 10da unoper ila cui salute psichica sia stata messa a dura prova dalladel-19. “Oggi – ha detto il capo dello Stato nel corso di un incontro con il personale sanitario del servizio di psichiatria infantile dell’ospedale di Reims – abbiamo un problema di salute che riguarda i nostri, che si aggiunge a quello dell’epidemia”. Nel 2020, secondo quanto riferito da le Monde, le richieste d’assistenza per motivi d’emergenza psichiatrica sono aumentati del 40 per cento. Mentre il 40% dei ...

