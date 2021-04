Covid: in Europa oltre 100 milioni di vaccinati, anche von der Leyen. Il Regno Unito: “Da noi salvate 10mila vite” (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati del dipartimento della salute britannico mostrano la validità dei vaccini anti Covid. “Hanno salvato almeno 10mila vite nel Paese”, sostengono le autorità sanitarie. Lo ha sottolineato un portavoce di Downing Street, riconoscendo “l’effetto delle vaccinazioni su ricoveri e morti”. Finora in Gran Bretagna sono state somministrate oltre 40 milioni di dosi. Il governo ha comunque invitato tutti i britannici a “continuare a rispettare le restrizioni”. La presidente pubblica le foto E per quanto riguarda l’Unione europea ha ricevuto la prima dose del vaccino anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “Dopo aver superato 100 milioni di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la prima dose di vaccino” ha scritto sui ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati del dipartimento della salute britannico mostrano la validità dei vaccini anti. “Hanno salvato almenonel Paese”, sostengono le autorità sanitarie. Lo ha sottolineato un portavoce di Downing Street, riconoscendo “l’effetto delle vaccinazioni su ricoveri e morti”. Finora in Gran Bretagna sono state somministrate40di dosi. Il governo ha comunque invitato tutti i britannici a “continuare a rispettare le restrizioni”. La presidente pubblica le foto E per quanto riguarda l’Unione europea ha ricevuto la prima dose del vaccinola presidente della Commissione, Ursula von der. “Dopo aver superato 100di vaccinazioni nell’Ue, sono molto contenta di aver ricevuto la prima dose di vaccino” ha scritto sui ...

Covid: Oms, situazione in Europa resta grave, 160 persone contagiate al minuto Copenaghen, 15 apr 15:43 - La situazione in Europa resta grave, ogni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi di Covid - 19, pari a 9.500 ogni ora e 160...

