Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati vengono legati (Di giovedì 15 aprile 2021) . A rivelarlo è stata un’infermiera che lavora in un ospedale di Rio de Janeiro La situazione legata al Covid in Brasile sta letteralmente sfuggendo di mano. I numeri dei contagiati e delle vittime sono impressionanti e stanno portando la sanità del paese al collasso. Secondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) . A rivelarlo è stata un’infermiera che lavora in un ospedale di Rio de Janeiro La situazione legata alinsta letteralmente sfuggendo di mano. I numeri dei contagiati e delle vittime sono impressionanti e stanno portando la sanità del paese al collasso. Secondo L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Brasile, "variante P1 muta": record di morti. Mancano i sedativi: pazienti intubati svegli San Paolo, 15 aprile 2021 - Il Brasile è travolto dalla pandemia Covid , dagli ospedali di Rio de Janeiro arriva la drammatica testimonianza di operatori sanitari costretti a intubare i pazienti Covid da svegli per la mancanza di ...

Covid Brasile, mancano i farmaci: pazienti intubati da svegli. L'infermiera: «Ci implorano di non farli morire» Mancano i sedativi negli ospedali di Rio de Janeiro, dove alcuni operatori sanitari hanno denunciato di aver dovuto intubare dei pazienti Covid da svegli. APPROFONDIMENTI BRASILE Brasile: quasi 4000 v ...

Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati vengono legati Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati vengono legati. A rivelarlo è stata un'infermiera che lavora in un ospedale di Rio ...

