Covid Grecia | verso stop quarantena turisti

Ultime Notizie dalla rete : Covid Grecia Covid: Grecia, via la quarantena all'arrivo se vaccinati La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i ...a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano risultati negativi al tampone anti Covid: ...

Grecia, abolito l’obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l’obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ris ...

Grecia, stop alla quarantena all'arrivo se vaccinati o negativi al tampone Stop alla quarantena per chi arriva in Grecia vaccinato contro il Covid o con tampone negativo. Atene fa un passo avanti verso la riapertura del turismo, settore principe del Pil ellenico e ...

