Covid: Gimbe, in Sicilia: 506 positivi ogni 100 mila abitanti (Di giovedì 15 aprile 2021) In Sicilia nella settimana 7-13 aprile risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “casi Covid attualmente positivi per 100 mila abitanti”: sono 506 i casi per 100 mila abitanti un + 9,3% rispetto alla settimana precedente. Lo dice il report della fondazione Gimbe. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 15 aprile 2021) Innella settimana 7-13 aprile risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “casiattualmenteper 100”: sono 506 i casi per 100un + 9,3% rispetto alla settimana precedente. Lo dice il report della fondazione. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva

