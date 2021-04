Covid: Giannini (Unesco), 'educazione e cultura settori drammaticamente colpiti' (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

poliziadistato : 169° #anniversariopolizia #9aprile Presidente Mattarella riceve #capodellaPolizia Giannini che ha ricordato come 'n… - TV7Benevento : Covid: Giannini (Unesco), 'educazione e cultura settori drammaticamente colpiti'... - RobertoScolari5 : RT @Cambiacasacca: E ve lo ricordate Giannini quando l'hanno ricoverato per covid che ci raccontava che nel reparto la gente urlava? Che in… - TaobukFestival : Stefania Giannini, Vice Direttore Generale Unesco per il settore educazione: «Il Covid ha inciso profondamente nell… - chierici1950 : L'Ariachetira:Ascoltando Giannini,uno potrebbe pensare che ragiona alla cazzo causa infezione di covid,di mesi fa,m… -