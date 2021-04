Advertising

SalvatoreMerlo : Magnifico Draghi con Erdogàn. Metà di quella stessa franchezza con Emiliano, Giani e Spirlì e già avremmo vaccinato… - SusannaCeccardi : Giani ha chiesto scusa. Ha detto che gli errori si possono fare e sulla vicenda dei mancati vaccini agli over 80 se… - FirenzePost : Covid, Giani: 1.206 nuovi contagi, oggi 15 aprile 2021. Tasso positivi 4,80% - VTrend_it : ?? Il presidente Giani anticipa i numeri di oggi - infoitinterno : Covid in Toscana: 1168 positivi e 901.073 vaccini somministrati, le anticipazioni di Giani - Livornopress - notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

"Abbiamo bisogno di più vaccini", ripete con forza il presidente della Toscana Eugenioda molte settimane. Intanto i dati dell'AUSL Toscana Centro riguardo la vaccinazione" 19 in zona ......a fine aprile e a ridare un po' di slancio ad una economia pesantemente condizionata dal. ... Ad esempio il Governatore della Toscana Eugeniosi è auspicato che proprio in quei giorni possa ...Promossa congiuntamente da Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti, lunedì 19 aprile, alle ore 16, gli ambulanti toscani scendono in piazza a Firenze per tornare a chiedere di lavorare con la certezza ...All’iniziativa sono stati invitati, inoltre, la Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, i Parlamentari rappresentanti del territorio regionale, il presidente ...