Covid | Garavini Iv | ' Greenpass buona notizia per ripresa mobilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Il sistema operativo deleuropeo sarà pronto il primo giugno. Da questa data i singoli stati potranno iniziare ad implementarlo. La conferma che arriva oggi dal commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, è unaper ladellacomunitaria. Ma può tradursi in realtà solo se i Paesi europei si organizzeranno per tempo. Il passaporto vaccinale funzionerà infatti tramite una app. È quindi importante che anche il Governo italiano si attivi. Così da essere nelle condizioni di rendere operativo quanto prima ilanche in Italia, possibilmente entro luglio. Tornare a viaggiare in sicurezza vuol dire far ripartire il turismo e l'economia. Una possibilità che non possiamo sprecare". Lo afferma la senatrice di ...