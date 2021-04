Covid Francia, superati i 100mila morti da inizio pandemia (Di giovedì 15 aprile 2021) Con i 300 decessi registrati nelle ultime 24 ore, la Francia supera la soglia dei 100mila morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati della Sanità Pubblica, al momento ci sono oltre 30mila persone ricoverate negli ospedali francesi per il Covid, 5924 in terapia intensiva, si legge sul sito di Le Figaro. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 15 aprile 2021) Con i 300 decessi registrati nelle ultime 24 ore, lasupera la soglia deidall’della. Secondo i dati della Sanità Pubblica, al momento ci sono oltre 30mila persone ricoverate negli ospedali francesi per il, 5924 in terapia intensiva, si legge sul sito di Le Figaro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Morti da Covid in Francia superano 100.000 PARIGI (Reuters) - Il conto delle morti da Covid 19 in Francia ha superato le 100.000 unità, stando alle ultime cifre degli ospedali diffuse dal ministero della Sanità, un triste traguardo per il gove ...

