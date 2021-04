Covid e scuola, i problemi restano: ritorno alla normalità lontano senza vaccini (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa scuola continua a essere una delle criticità più complesse legate alla pandemia. Fin dallo scoppio dell’emergenza sanitaria si è posto il tema della scuola: soprattutto in relazione alla necessità di garantire – attraverso forme e strumenti adeguati – almeno un minimun di continuità didattica. Al comprensibile disorientamento dei primi mesi dello scorso anno, quando davvero nessuno era in grado di prevedere come sarebbe potuta evolvere la situazione, hanno fatto seguito una serie di provvedimenti improntati più alla contingenza del momento che non a una strategia di medio – lungo periodo. Il moltiplicarsi di ordinanze diverse tra regione e regione, la confusione generata in rapporto alla classificazione cromatica e – infine – l’ennesima contrapposizione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLacontinua a essere una delle criticità più complesse legatepandemia. Fin dallo scoppio dell’emergenza sanitaria si è posto il tema della: soprattutto in relazionenecessità di garantire – attraverso forme e strumenti adeguati – almeno un minimun di continuità didattica. Al comprensibile disorientamento dei primi mesi dello scorso anno, quando davvero nessuno era in grado di prevedere come sarebbe potuta evolvere la situazione, hanno fatto seguito una serie di provvedimenti improntati piùcontingenza del momento che non a una strategia di medio – lungo periodo. Il moltiplicarsi di ordinanze diverse tra regione e regione, la confusione generata in rapportoclassificazione cromatica e – infine – l’ennesima contrapposizione ...

Advertising

fanpage : Figli assenti ingiustificati alle lezioni da casa con la Didattica a Distanza (DaD): denunciati 39 genitori - PiazzapulitaLA7 : 'Variante inglese molto più aggressiva per i giovani, la scuola è un moltiplicatore' Andrea Crisanti - TgLa7 : Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - anteprima24 : ** Covid e #Scuola, i problemi restano: ritorno alla normalità lontano senza #Vaccini ** - Laura64135537 : RT @GustavoMichele6: Effetto Covid a scuola, in sette giorni di lezioni 22 classi in quarantena. Ecco chi regge l'apertura e dove il contag… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Roma, tagliati i soldi per i disabili gravissimi: scontro tra Regione e Comune sui fondi. Caos anche sulle graduatorie Leggi Anche Vaccini Covid, la storia: 'Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia ... di fronte a cui la Regione Lazio non può più indugiare", dichiara l'assessora alla Persona, Scuola ...

Riaperture, governo ancora diviso. Giorgetti punta a settimana prossima, Orlando frena. Mobilità e ristoranti, le richieste delle regioni ... con tutta probabilità nell'ambito della cabina di regia Covid prevista per venerdì al termine ... Scuola: verso il 100% in presenza - Per quanto riguarda il capitolo scuola , invece, l'auspicio del ...

Ascoli Piceno, partito il progetto comunale ''Educazione Civico-Sanitaria'' L’emergenza Covid ha purtroppo condizionato la messa in pratica del ... ma pur tra tante difficoltà siamo riusciti a dare il via al primo incontro in teleconferenza presso la Scuola Media Luciani. Un ...

Riaperture, governo ancora diviso. Giorgetti punta a settimana prossima, Orlando frena. Mobilità e ristoranti, le richieste delle regioni Sono ore di trattative all’interno del governo per trovare una quadra sulla riapertura del Paese: la maggioranza come sempre è divisa tra chi, ministro della Salute Roberto Speranza in testa, invita a ...

Leggi Anche Vaccini, la storia: 'Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia ... di fronte a cui la Regione Lazio non può più indugiare", dichiara l'assessora alla Persona,...... con tutta probabilità nell'ambito della cabina di regiaprevista per venerdì al termine ...: verso il 100% in presenza - Per quanto riguarda il capitolo, invece, l'auspicio del ...L’emergenza Covid ha purtroppo condizionato la messa in pratica del ... ma pur tra tante difficoltà siamo riusciti a dare il via al primo incontro in teleconferenza presso la Scuola Media Luciani. Un ...Sono ore di trattative all’interno del governo per trovare una quadra sulla riapertura del Paese: la maggioranza come sempre è divisa tra chi, ministro della Salute Roberto Speranza in testa, invita a ...