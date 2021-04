Covid | da Biotest Italia 100 000 euro al Centro nazionale trapianti

Leggi su dire

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – La pandemia di Covid-19 ha messo in difficoltà il Sistema sanitario nazionale ma anche, e soprattutto, le persone affette da patologie. I soggetti fragili, come le persone trapiantate o in attesa di trapianto, hanno infatti riscontrato diverse problematiche: dal reperire i dispositivi di protezione individuale (Dpi) all’impatto sul processo di donazione degli organi, alle criticità dei centri per i follow-up. Istanze segnalate anche dalle associazioni di pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi, tessuti e cellule in Italia.In aiuto a queste persone è venuta Biotest Italia, che ha deciso di donare 100.000 euro da destinare alle attività di sostegno dei pazienti nella fase emergenziale attraverso l’azione del Centro nazionale trapianti (Cnt), organismo tecnico-scientifico preposto al coordinamento della rete nazionale trapianti con sede presso l’Istituto superiore di sanità. Tali attività sono state presentate presso il Castello dei giochi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a cui è stato donato da Biotest AG, rappresentata in Italia da Biotest Italia, anche un LegoWall, un pannello realizzato con i famosi mattoncini Lego dall’artista Ale Giorgini e che rappresenta simbolicamente l’importanza del donare organi, tessuti e cellule. Il titolo scelto per l’installazione è ‘Be a donor. Be a hero’. LE AZIONI FUTURE DEL CNT