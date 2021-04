Covid, com’è cambiata la vita degli italiani in un anno di pandemia: l’indagine (Di giovedì 15 aprile 2021) Come è cambiata la vita degli italiani in un anno di pandemia di coronavirus? A delineare un quadro è una ricerca della Fondazione Italia in Salute, realizzata da Sociometrica, che quantifica su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario impegnato nelle patologie non-Covid. Il titolo dell’indagine è “Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, comportamenti e atteggiamenti della popolazione Italiana”. I risultati sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Sono intervenuti Federico Gelli, Presidente della Fondazione Italia in Salute e da Antonio Preiti, direttore Sociometrica. Si tratta di un ampio studio condotto su un campione rappresentativo della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Come èlain undidi coronavirus? A delineare un quadro è una ricerca della Fondazione Italia in Salute, realizzata da Sociometrica, che quantifica su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario impegnato nelle patologie non-. Il titolo delè “Glie il-19. Impatto socio-sanitario, comportamenti e atteggiamenti della popolazione Italiana”. I risultati sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Sono intervenuti Federico Gelli, Presidente della Fondazione Italia in Salute e da Antonio Preiti, direttore Sociometrica. Si tratta di un ampio studio condotto su un campione rappresentativo della ...

Advertising

RobertoBurioni : 'Ho appena ricoverato 3 pazienti in terapia intensiva in 30 minuti. Tutti potevano vaccinarsi più di un mese fa, ma… - RobertoBurioni : Sulla base di questi dati possiamo affermare che Israele, grazie alla vaccinazione a tappeto, oggi è praticamente u… - borghi_claudio : Mi è ricapitato in mano dei primi decaloghi per il covid... no mask e si Cina ?? - pbrex668 : RT @signori_massimo: Sommate quello che scrisse sul libro dove sosteneva che il covid fosse utile a far prevalere la cultura di sinistra a… - juanne78 : RT @tempoweb: #Sgarbi inviperito con #Speranza sul #Covid 'Responsabili di disagio e morte, finirete in tribunale' #covid19 #vaccino #iltem… -