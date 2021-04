(Di giovedì 15 aprile 2021) “E’ evidente che i crediti alle impresedallo Stato sono stati una misura efficace per non distruggere capacità produttiva. Adesso è importante che questevenganoe implementate”. Lo dice all’Adnkronos il segretario generale diRiccardo, commentando il rapporto di Mediocredito Centrale e Svimez sul Fondo di garanzia per le Pmi. “E’ altresì indispensabile il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, specie per quanto riguarda le Pmi. Per questo abbiamo proposto di mettere il risparmio privato al servizio dell’economia reale, tutelando gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese con apposite garanzie statali”, ricorda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Covid, Colombani (First Cisl): 'Prestiti garantiti efficaci, misure vanno prolungate': 'E’ evidente che i crediti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Colombani

Adnkronos

... in memoria dei caduti per- 19, dirige l'Eroica, la sinfonia del rialzarsi negli ideali di ..., Le nove sinfonie di Beethoven, Milano, Fratelli Bocca, 1953). È Primavera, colori ovunque ......del direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus per fare il punto sulla pandemia di- ... Riccardosegretario First Cisl, Lucio Lamberti segretario scientifico fondazione Fiba. - ...Covid, ecco i numeri ufficiali del totale dei contagi comune per comune dall’inizio della pandemia in Italia. A partire dal 20 febbraio 2020 il totale dei lodigiani morti con coronavirus è di 945. Lod ...San Colombano (Milano) - Il sindaco di San Colombano, Giovanni Cesari, è tornato in servizio dopo la battaglia contro il Covid. Sei mesi per guarire e oggi tanta voglia di voltare pagina e ...