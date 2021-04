Covid, Brasile travolto: situazione drammatica, parla un’infermiera (Di giovedì 15 aprile 2021) Un vero dramma quello che si sta consumando in Brasile in questo momento a causa del Covid: un’infermiera racconta cosa sta succedendo. La seconda ondata della pandemia da Covid si sta rivelando drammatica per molti Paesi del mondo. In Italia le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e, oltre alle tante morti e agli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 15 aprile 2021) Un vero dramma quello che si sta consumando inin questo momento a causa delracconta cosa sta succedendo. La seconda ondata della pandemia dasi sta rivelandoper molti Paesi del mondo. In Italia le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e, oltre alle tante morti e agli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile India: Covid, per la prima volta più di 200 mila casi in un giorno, totale supera 14 milioni L'India è secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al quarto posto al mondo per decessi, dopo Usa, Brasile e Messico. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e finora ...

Brasile choc, l'orrore dai reparti Covid: 'Mancano sedativi, pazienti intubati da svegli e legati al letto' ...della pandemia in Brasile è sempre più drammatica. Nel Paese che ha superato le 360mila vittime (3.459 solo nelle ultime 24 ore, con oltre 73mila casi in più), dagli ospedali e dai reparti Covid ...

Covid, Brasile travolto: situazione drammatica, parla un’infermiera Un vero dramma quello che si sta consumando in Brasile in questo momento a causa del Covid: un'infermiera racconta cosa sta succedendo.

India: Covid, per la prima volta più di 200 mila casi in un giorno, totale supera 14 milioni Per la prima volta l'India ha registrato più di 200 mila nuovi casi di coronavirus in un giorno: 200.739 per l'esattezza, secondo il ...

