Covid Brasile, mancano sedativi: pazienti legati ai letti (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel Brasile in piena emergenza Covid, con oltre 73.500 contagi e quasi 3.500 morti registrati nel bollettino di oggi, mancano i sedativi e per questo i pazienti intubati vengono legati a letto. Succede in un ospedale di Rio de Janeiro, come denuncia una infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Realengo sui social media. Con il sistema sanitario al collasso, il Brasile supera oggi quota 360mila morti per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riporta il ministero della Salute del Brasile, aggiornando a 361.884 il totale dei decessi riconducibili al Covid-19, 3.459 in più di ieri. Per quanto riguarda i contagi, sono 73.513 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.673.507 contagi. A essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelin piena emergenza, con oltre 73.500 contagi e quasi 3.500 morti registrati nel bolno di oggi,e per questo iintubati vengonoa letto. Succede in un ospedale di Rio de Janeiro, come denuncia una infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Realengo sui social media. Con il sistema sanitario al collasso, ilsupera oggi quota 360mila morti per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo riporta il ministero della Salute del, aggiornando a 361.884 il totale dei decessi riconducibili al-19, 3.459 in più di ieri. Per quanto riguarda i contagi, sono 73.513 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.673.507 contagi. A essere ...

Advertising

Adnkronos : #Brasile, #Bolsonaro paragona restrizioni contro il #covid a dittatura e comunismo. - LaStampa : Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farl… - MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile mancano i sedativi: pazienti intubati legati #covid - anordestdiche : Renan Dal Zotto ct della nazionale brasiliana di volley ed ex giocatore (ha vinto due scudetti a Parma) è risultato… - Adnkronos : L'emergenza #COVID19 in #Brasile: boom contagi e morti, pazienti intubati legati ai letti. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid: nuovo record casi giornalieri in India, oltre 200mila L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di Covid - 19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero ... Brasile e Messico). .

Covid Brasile, mancano sedativi: pazienti legati ai letti Le news dal Paese in piena emergenza coronavirus. Nel bollettino di oggi altri 73.500 contagi e 3.459 morti Nel Brasile in piena emergenza Covid, con oltre 73.500 contagi e quasi 3.500 morti registrati nel bollettino di oggi, mancano i sedativi e per questo i pazienti intubati vengono legati a letto. Succede in ...

Covid in Brasile, record di morti a San Paolo. Bolsonaro chiede un segnale al popolo: «Il paese è al limite» ilmessaggero.it Covid in Brasile, record di morti a San Paolo. Bolsonaro chiede un segnale al popolo: «Il paese è al limite» I problemi sociali derivati dalla pandemia di Covid hanno portato «il Brasile al limite», ed è il suo presidente un tempo negazionista Jair Bolsonaro a ...

BRASILE: 40MILA DECESSI Quello in corso rischia di diventare per il Brasile il peggior mese dalla comparsa del Covid-19 sul suo territorio. In soli 14 giorni, il numero delle vittime causate dal nuovo coronavirus ha infatti ...

L'India registra anche oggi un record di nuovi casi giornalieri di- 19, 200.739 nelle ultime 24 ore; i morti sono stati invece 1.038. Lo rende noto il ministero ...e Messico). .Le news dal Paese in piena emergenza coronavirus. Nel bollettino di oggi altri 73.500 contagi e 3.459 morti Nelin piena emergenza, con oltre 73.500 contagi e quasi 3.500 morti registrati nel bollettino di oggi, mancano i sedativi e per questo i pazienti intubati vengono legati a letto. Succede in ...I problemi sociali derivati dalla pandemia di Covid hanno portato «il Brasile al limite», ed è il suo presidente un tempo negazionista Jair Bolsonaro a ...Quello in corso rischia di diventare per il Brasile il peggior mese dalla comparsa del Covid-19 sul suo territorio. In soli 14 giorni, il numero delle vittime causate dal nuovo coronavirus ha infatti ...