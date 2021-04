Covid: bozza Regioni, al ristorante 2 mt distanza a chiuso tra tavoli e 1 all'aperto (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sì ai ristoranti aperti anche alla sera, attenendosi alle regole. Tra quelle stilate dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida visionate dall'Adnkronos, e "disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sì ai ristoranti aperti anche alla sera, attenendosi alle regole. Tra quelle stilate dalle, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano lenelle linee guida visionate dall'Adnkronos, e "disporre iin modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti didiversi negli ambienti ale di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'(giardini, terrazze, plateatici, dehors)".

