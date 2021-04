Covid | attivo stamattina il centro vaccinale nel Palazzetto dello sport di Monterusciello

(Di giovedì 15 aprile 2021) Èda questa mattina il nuovodell’Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli, località. Iltrova ospitalità nelPala Trincone, messo a disposizione dal comune di Pozzuoli per l’intera durata della campagna. Nella struttura sono stati sistemati sei box per attendere alla somministrazione dei vaccini e punti accoglienza dei pazienti. Sarà possibile somministrare fino a mille vaccini al giorno interessando l’intera fascia di popolazione flegrea residente. Potranno confluire anche residenti da altri comuni del comprensorio, secondo le convocazioni che l’Asl diramerà. Si comincia da oggi con 300 vaccini da somministrare e dalla prossima settimana si punta a raggiungere la ...

