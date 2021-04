Covid Abruzzo | oggi 215 contagi e 5 morti | bollettino 15 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 215 ida coronavirus in, 15, secondo i dati della regione. Da ieri, registrati altri 5. I nuovi positivi hanno età compresa tra 10 mesi e 94 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2298 (di età compresa tra 70 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Dei casi odierni, 1 è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solodalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56211 dimessi/guariti (+243 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 3.1 per cento. 537 pazienti (-20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 56 (-2 ...