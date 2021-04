Covid | a Teramo parte la vaccinazione per la fascia 70-79 anni | 4 modi per prenotarsi

(Di giovedì 15 aprile 2021) PESCARA – Parte lunedì la vaccinazione della fascia di popolazione tra i 70 e i 79 anni da parte della Asl di Teramo. È la stessa azienda sanitaria a renderlo noto sottolineando che ci si avvarrà di una nuova modalità di prenotazione. “Il cittadino che rientra nella categoria abilitata per fissare l’appuntamento ha quattro opzioni fra cui scegliere – spiega la nota -. Può usare il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, inserire il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria e, una volta completati i dati anagrafici, potrà scegliere il giorno e l’orario più comodo. Se non vuole o non può usare il computer ha altre possibilità di prenotarsi sulla piattaforma, che è gestita da Poste italiane: rivolgersi ai 630 portalettere in servizio in Abruzzo che hanno a disposizione dei palmari, oppure chiamare il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o utilizzare uno dei 270 sportelli postamat“.

AnsaAbruzzo : Covid: a Teramo diffuso falso sms su vaccinazioni - statodelsud : Covid: a Teramo diffuso falso sms su vaccinazioni - Pino__Merola : Covid: a Teramo diffuso falso sms su vaccinazioni - tvsei : Teramo. Festa della Pace... nonostante il covid - - liv_77 : RT @AnsaAbruzzo: Covid: Università Teramo diventa centro vaccinale Asl

