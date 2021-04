Covid, 380 vittime e 16.974 nuovi contagi. Il tasso di positività sale a 5,3% (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Sono 380 le vittime per coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i decessi erano stati 469. Con 16.974 nuovi casi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 319.633 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,3% dopo il 4,8% di ieri. Sono 3.417, 73 meno di ieri, le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Sono 380 le vittime per coronavirus registrate in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri i decessi erano stati 469. Con 16.974 nuovi casi per coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 319.633 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,3% dopo il 4,8% di ieri. Sono 3.417, 73 meno di ieri, le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - TgLa7 : #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 16.974 nuovi casi e 380 decessi. Tasso positività in crescita al 5,3% - lena_emilio : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - alinatede : RT @TgLa7: #Covid: in Italia 16.974 nuovi #casi e 380 #decessi. In calo #ricoveri e #terapieintensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 380 Coronavirus: in 24 ore 380 decessi e 16.974 nuovi positivi con 319.633 tamponi La situazione aggiornata in Italia e nel mondo In lieve crescita i casi di Covid in Italia: nelle ... In calo il numero dei decessi, 380 (ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall'inizio dell'...

Covid, 16.974 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. 380 decessi Sono 16.974 i nuovi casi di contagio da sars - cov - 2 nelle ultime 24 ore. 380 i decessi. 21.220 i guariti. Gli attualmente positivi sono 510.023, 481.019 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 25.587 sono ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensive sono ...

Coronavirus, il bollettino del 15 aprile: morti in calo Sono 16.974 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.168), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della ...

Coronavirus, 16.974 nuovi casi, 380 i morti. Tasso positivi al 5,3% Coronavirus, sono 16.974 i nuovi positivi, mentre si aggiungono altri 380 morti. Il tasso di positività che sale al 5,3% ...

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo In lieve crescita i casi diin Italia: nelle ... In calo il numero dei decessi,(ieri 469), per un totale di 115.937 vittime dall'inizio dell'...Sono 16.974 i nuovi casi di contagio da sars - cov - 2 nelle ultime 24 ore.i decessi. 21.220 i guariti. Gli attualmente positivi sono 510.023, 481.019 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 25.587 sono ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensive sono ...Sono 16.974 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.168), secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della ...Coronavirus, sono 16.974 i nuovi positivi, mentre si aggiungono altri 380 morti. Il tasso di positività che sale al 5,3% ...