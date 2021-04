Covid-19 | il bollettino del Ministero Della Salute del 15 aprile 2021

Advertising

SkyTG24 : 'Se questi sono i dati, io credo che già da settimana prossima un programma di riaperture, prudenziale ma ragionevo… - SkyTG24 : “Stiamo lavorando a un'estate da boom economico, un'estate post bellica. Che sia l'inizio di un Rinascimento social… - SkyTG24 : Covid, news. Oggi Conferenza delle regioni su riaperture, poi incontro con governo. LIVE - sgaiattola : RT @SkyTG24: 'Se questi sono i dati, io credo che già da settimana prossima un programma di riaperture, prudenziale ma ragionevole, debba e… - lifestyleblogit : Covid Sicilia, oggi 1.450 contagi e 6 morti: bollettino 15 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Si registrano oggi altri 380 morti per- 19 e 16.974 nuovi positivi al coronavirus SARS - CoV - 2 in Italia. E' quanto si evince, in estrema sintesi, dall'odiernoemesso dal ministero della Salute. SanLo fa sapere il quotidianosull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. Per quanto riguarda le province, sono 754 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui ...Sono 1.450 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 15 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti sono stati 802 nelle ultime 24 ore. Tra le ...I nuovi casi positivi in Lombardia sono 2.722, di cui 142 debolmente positivi, i guariti/dimessi in totale sono 674.783 (+4.803), di cui 4.716 dimessi e 670.067 guariti Come ogni sera, Regione Lombard ...