Covid-19, i dati del 15 aprile: 16.974 nuovi contagiati. I morti sono stati 380 (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore il bollettino Covid evidenzia 16.974 nuovi contagiati fronte di 319.633 tamponi. I lieve calo i decessi, che sono stati 380. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore il bollettinoevidenzia 16.974fronte di 319.633 tamponi. I lieve calo i decessi, che380. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 16.974 casi e 380 vittime, tasso di positività a 5,3% I dati del 15 aprile In Italia si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 16.974 casi e 380 vittime, ... In Campania sono 136 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.557 i pazienti Covid ...

Covid, Oms: in Europa 160 nuovi casi al minuto. Ma cala la percentuale per gli over 80 La pandemia da Covid - 19 sta rendendo l' Europa sempre più sofferente. 'O gni settimana vengono segnalati 1,6 milioni di nuovi casi. Sono 9.500 ogni ora, 160 persone ogni minuto', fa sapere il direttore regionale ...

Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 ...

Vaccini Pfizer, l’ad Bourla: «Entro l’autunno il ritorno alla normalità. In futuro il Covid-19 diventerà come un’influenza» Può dare dei dettagli? «Stiamo negoziando con la Commissione e con molti altri Paesi nel mondo su contratti pluriannuali di fornitura di vaccini Covid nel 2022 e 2023. Sono felice di poterlo dire.

