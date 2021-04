Covid-19, due nuovi decessi al San Pio: c’è un lieve calo dei ricoveri (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Due nuovi decessi per cause legate al coronavirus all’ospedale San Pio. Si tratta di un 53enne di Benevento e di un 59enne di San Marco dei Cavoti. Il bollettino diramato questo pomeriggio riporta un lieve calo dei ricoveri nel reparto Covid che passano dai 93 di ieri agli 88 di oggi. Sono sette i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. Di seguito il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dueper cause legate al coronavirus all’ospedale San Pio. Si tratta di un 53enne di Benevento e di un 59enne di San Marco dei Cavoti. Il bollettino diramato questo pomeriggio riporta undeinel repartoche passano dai 93 di ieri agli 88 di oggi. Sono sette i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore. Di seguito il report dettagliato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

