Covid - 19, 337 nuovi contagi nel salernitano: i dati ministeriali

Ultime Notizie dalla rete : Covid 337 Covid - 19, 337 nuovi contagi nel salernitano: i dati ministeriali ... positività a Controne e Cava, chiuse le scuole 15 aprile 2021 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino 15 aprile 2021 Sono 337 i nuovi contagi nel salernitano , mentre i ...

Dramma Covid - 19, morte due donne a San Marzano sul Sarno Covid - 19 tra i banchi: positività a Controne e Cava, chiuse le scuole 15 aprile 2021 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino 15 aprile 2021 Covid - 19, 337 nuovi contagi nel salernitano: i dati ministeriali 15 aprile 2021 Altri due cittadini di San Marzano sul Sarno sono deceduti per una serie di complicanze dovute al Covid - 19. Si ...

Covid: 165 nuovi contagi in provincia di Siracusa; 337 gli attuali positivi nel capoluogo Sono 165 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nell'aggiornamento regionale quotidiano. Nel solo capoluogo 42 nuovi casi di contagio (dato però aggregato e ...

Bollettino Coronavirus, in Italia quasi 17mila nuovi casi e 380 morti. Risale il tasso di positività Leggera crescita nel numero dei casi di Coronavirus in Italia. Lo evidenzia il bollettino di oggi del ministero della Salute, da cui emerge anche un calo dei tamponi e un conseguente incremento del ta ...

