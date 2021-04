Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino (Di giovedì 15 aprile 2021) Covid - 19: un decesso ad Eboli e nuovi casi in 4 comuni, chiude scuola a Castellabate 15 aprile 2021 Covid - 19, 18 nuovi positivi a Salerno: i dati dell'Usca e dei laboratori 15 aprile 2021 Covid - ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 15 aprile 2021)- 19: un decesso ad Eboli ecasi in 4 comuni, chiude scuola a Castellabate 15 aprile 2021- 19, 18positivi a Salerno: i dati dell'Usca e dei laboratori 15 aprile 2021- ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 224 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino ... positività a Controne e Cava, chiuse le scuole 15 aprile 2021 Contagi in Comune a Giffoni: uffici chiusi, i dati sul Covid a Bracigliano 15 aprile 2021 Sono 2.224 i nuovi positivi in Campania , di ...

Venti positivi al giorno in media a Salerno: il sindaco rende noti i dati, la Campania verso la zona arancione Covid - 19, 18 nuovi positivi a Salerno: i dati dell'Usca e dei laboratori 15 aprile 2021 Salerno: il punto del sindaco Napoli su vaccinazioni e contagi 15 aprile 2021 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino 15 aprile 2021 Dalla settimana prossima, la Campania dovrebbe tornare ad essere zona arancione . Incoraggianti, secondo il sindaco di ...

Covid Italia, bollettino oggi 15 aprile: 16.974 casi e 380 morti. Più contagi in Lombardia, Campania e Puglia. Tasso di positività al 5,3% Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 le vittime.

Caserta – Coronavirus, nel casertano il tasso di positività più alto della Campania Caserta – Nel casertano il tasso di positività più alto della Campania: 342 casi in 24 ore. Il coronavirus non si arresta nel casertano. Sono 342 i nuovi contagi registrati dall’Asl su 2486 tamponi pr ...

