Covid | 16 974 nuovi casi e 380 morti | il bollettino del 15 aprile 2021

Advertising

VoceGiallorossa : ??COVID-19 - Il bollettino della @DPCgov: +16.974 nuovi contagi #ASRoma #Vocegiallorossa #coronavirus #COVID19 - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 16.974 nuovi casi con 319.633 tamponi e altri 380 decessi #covid - Activnews24 : #Covid, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 16.974 nuovi casi positivi e 380 morti. Il tasso di positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 974

... assistito 5.donne (3.189 gestanti e 2.785 altre donne). Si tratta di numeri importanti, anche ... "Certamente le limitazioni dovute alhanno ridotto alcune attività, rese difficili altre, ma ...... but are not limited to: the duration and severity of the- 19 pandemic, and its ultimate ... Media Relations Contact: Pamela Porter (607)- 9980 ...Sono 16.974 i positivi al Coronavirus scoperti con 319.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 380. Ieri i nuovi casi erano stati 16 ...Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 ...