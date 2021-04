Cotral, 8 nuovi autobus per tratte corto-medio raggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – La flotta Cotral si arricchisce di 8 nuovi bus dedicati alle tratte a corto e medio raggio. Entro la fine del 2021 ne arriveranno altri 60 consentendo di sostituire completamente la flotta precedente per un investimento totale di 17 milioni di euro. Altri 20 minibus andranno ad aggiungersi al parco veicoli gia’ al servizio dei piccoli comuni del Lazio. A fine aprile, sulle strade del Lazio, circoleranno in tutto 800 nuovi bus. I nuovi veicoli sono stati presentati questo pomeriggio a Rieti presso il deposito dell’azienda alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Mobilita’ Mauro Alessandri e dalla presidente Cotral Amalia Colaceci. “Quando si diceva che c’erano forme di mobilita’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – La flottasi arricchisce di 8bus dedicati alle. Entro la fine del 2021 ne arriveranno altri 60 consentendo di sostituire completamente la flotta precedente per un investimento totale di 17 milioni di euro. Altri 20 minibus andranno ad aggiungersi al parco veicoli gia’ al servizio dei piccoli comuni del Lazio. A fine aprile, sulle strade del Lazio, circoleranno in tutto 800bus. Iveicoli sono stati presentati questo pomeriggio a Rieti presso il deposito dell’azienda alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’assessore alla Mobilita’ Mauro Alessandri e dalla presidenteAmalia Colaceci. “Quando si diceva che c’erano forme di mobilita’ ...

