Cotonella | torna My Pink Slip per la Festa della Mamma

(Di giovedì 15 aprile 2021)e Fondazione Umberto Veronesi di nuovo insieme per sostenere la ricerca scientifica sulla lotta al tumore al seno. In vista2021, il noto brand di abbigliamento intimo ha deciso di riproporre l’iniziativa My. Il progetto si propone di finanziare delle borse di ricerca per medici e studiosi che

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cotonella torna

... il meglio della pallamano nazionale al Paladi Salsomaggiore, tirato a lucido per un ... Chi vince stacca un pass per la semifinale, chi perdeimmediatamente a casa. Sessanta minuti ......venerdì 12 alle 10 Otto squadre maschili e sei femminili si confronteranno dunque al Pala... sempre per il calcio a 5, dello scorso dicembre, Salsomaggiore Termead ospitare un evento ...Festa della Mamma 2021: torna My Pink Slip di Cotonella per dare un supporto concreto alla ricerca scientifica contro il cancro al seno.