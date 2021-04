Così Guerra provò a modificare il report dell' Oms sulle negligenze italiane

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Due linee rosse per cancellare le parole “l'Italia non era totalmente impreparata” e su quelle riferite alle strategieper affrontare la pandemia: “Il piano, comunque, rimase più teorico che pratico con pochi investimenti o traduzione delle intenzioni in misure concrete”. A vergarle, stando a quanto constatato dall'AGI che è entrata in possesso del documento, è il direttore aggiunto dell'Oms Ranieri Guerra nel file del pdf che gli avevano consegnato gli autori del report ‘Una sfida senza precedenti: la prima risposta dell'Italia al Covid-19'. Il testo pubblicato poi fu quello originale, senza queste correzioni. Guerra disse: "Dobbiamo pesare le parole" Il corposo dossier venne pubblicato e poi sparì nel giro di 24 ore, il 13 maggio dello scorso anno, sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e nei mesi successivi fu ritrovato e divulgato ...