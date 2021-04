Cos’è il gender reveal e come si organizza il party per festeggiarlo

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 15 aprile 2021) Scopriamoilre la festa data dai genitori in attesa dell’arrivo del futuro bebè. Scoprire se si è in attesa di un maschietto o di una femminuccia è un momento carico di emozione per la mamma e il papà. Dopo aver vissuto la gioia del momento nell’intimità della coppia, arriva l’ora di comunicare la notizia anche a parenti e amici e perché non farlo con un? Da una parte c’è chi preferisce mantenere il sesso del nascituro quasiun segreto e sceglie di non rivelarlo a nessuno. Dall’altra c’è chi invece non vede l’ora di condividere questa gioia con i cari, vediamo quindi in cosa consiste il...