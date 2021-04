Cosa si rischia con SMS truffa DHL “il tuo pacco sta arrivando” se ho cliccato (Di giovedì 15 aprile 2021) Un SMS truffa DHL, o quantomeno legato apparentemente al noto corriere, continua a farsi strada qui in Italia, considerando il fatto che l’ormai famoso testo contenente la frase “il tuo pacco sta arrivando” risulta troppo diffuso nel nostro Paese. Non è un caso che, dopo il nostro primo articolo pubblicato ad inizio settimana, sui social si trovi spesso e volentieri la domanda: “Cosa rischio se ho cliccato?“. Sto parlando, in sostanza, delle conseguenze per tutti quelli che sono stati ingannati dal messaggio in questione, selezionando il link annesso. Cosa rischio se ho cliccato il link dell’SMS truffa DHL con “il tuo pacco sta arrivando” Dunque, senza girarci troppo intorno, anche perché il messaggio continua ad ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Un SMSDHL, o quantomeno legato apparentemente al noto corriere, continua a farsi strada qui in Italia, considerando il fatto che l’ormai famoso testo contenente la frase “il tuosta” risulta troppo diffuso nel nostro Paese. Non è un caso che, dopo il nostro primo articolo pubblicato ad inizio settimana, sui social si trovi spesso e volentieri la domanda: “rischio se ho?“. Sto parlando, in sostanza, delle conseguenze per tutti quelli che sono stati ingannati dal messaggio in questione, selezionando il link annesso.rischio se hoil link dell’SMSDHL con “il tuosta” Dunque, senza girarci troppo intorno, anche perché il messaggio continua ad ...

