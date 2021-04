“Cosa caz*o fai? Non si può”. Amadeus sbrocca pesantemente con il famoso ospite: non era mai successo prima. (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su RaiUno ha avuto tra gli ospiti un personaggio noto nel mondo della tv, che ha partecipato per una buona causa, ovvero per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. In barba alle regole del gioco Amedeo Goria, nei panni di detective per una sera, non aveva forse ben compreso le regole del gioco, secondo il quale non è possibile rivolgere domande agli ignoti, e così inizia a chiedere alla donna, in abito da cuoca, il primo personaggio: “Ama il bello?”, domanda alla quale si sente rispondere un timido “sì”, anche questo contro le regole. E infatti il conduttore subito pronto ricorda alla donna che non può rispondere, non è permesso, ma il giornalista insiste e continua il suo interrogatorio, ponendo un’altra domanda e ignorando totalmente le rimostranze dell’uomo, ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto dasu RaiUno ha avuto tra gli ospiti un personaggio noto nel mondo della tv, che ha partecipato per una buona causa, ovvero per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. In barba alle regole del gioco Amedeo Goria, nei panni di detective per una sera, non aveva forse ben compreso le regole del gioco, secondo il quale non è possibile rivolgere domande agli ignoti, e così inizia a chiedere alla donna, in abito da cuoca, il primo personaggio: “Ama il bello?”, domanda alla quale si sente rispondere un timido “sì”, anche questo contro le regole. E infatti il conduttore subito pronto ricorda alla donna che non può rispondere, non è permesso, ma il giornalista insiste e continua il suo interrogatorio, ponendo un’altra domanda e ignorando totalmente le rimostranze dell’uomo, ...

Advertising

Maria__oR : RT @ItCandem: 1. La pagina è mia e decido io cosa stracaz* postare 2. Prima di sparare sentenze collegate il cervello 3. (Questa è una doma… - Rainbowforev : RT @voglioungelatoo: comunque non so se sto capendo o meno, non so da dove siano ucite le fatine, non so che cosa stia succedendo, non so s… - Rainbowalway : RT @voglioungelatoo: comunque non so se sto capendo o meno, non so da dove siano ucite le fatine, non so che cosa stia succedendo, non so s… - voglioungelatoo : comunque non so se sto capendo o meno, non so da dove siano ucite le fatine, non so che cosa stia succedendo, non s… - OOdatrujillo : RT @ItCandem: 1. La pagina è mia e decido io cosa stracaz* postare 2. Prima di sparare sentenze collegate il cervello 3. (Questa è una doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa caz*o Isola dei famosi 2021, Gilles Rocca accusa Fariba Tehrani: 'È una bugiarda, la detesto' ... " A me non frega un caz** di cosa hanno detto , veramente" e in ... per quanto mi riguarda: 'Voglio nominare Paul' o 'Sto pensando di ...

'E grazie al ca***'. Non è l'Arena, Vauro non lo trattiene: Massimo Giletti e lo studio in imbarazzo 'Grazie al caz***o!'. 'Ma i vaccini sono arrivati adesso…', scuote il capo la dem Alessia Morani. 'L'unica cosa che si sapeva di questo virus è che è altamente contagioso ed è letale per gli ...

Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar in diretta social contro Andrea Cerioli: “Stretega, di concreto non fa un caz*o” Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar in diretta social contro Andrea Cerioli: “Stretega, di concreto non fa un caz*o”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.

... " A me non frega un** dihanno detto , veramente" e in ... per quanto mi riguarda: 'Voglio nominare Paul''Sto pensando di ...'Grazie al***!'. 'Ma i vaccini sono arrivati adesso…', scuote il capo la dem Alessia Morani. 'L'unicache si sapeva di questo virus è che è altamente contagioso ed è letale per gli ...Isola 15, Daniela Martani e Akash Kumar in diretta social contro Andrea Cerioli: “Stretega, di concreto non fa un caz*o”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.