CorSport | il Napoli tratta con Lamela | che è pronto a ridursi lo stipendio a 2 | 5 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 15 aprile 2021) Erikvuole tornare in Italia. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, su di lui ci sono già Milan e. Il club di De Laurentiis sarebbe in vantaggio sui rossoneri per accaparrarselo. “Il suo entourage ha giàto con il Milan e negli ultimi giorni ha avuto contatti molto intensi con il, che a questo punto è la squadra favorita per riportarlo in Serie A dopo 8 anni altalenanti in Premier League”. Il contratto dicon il Tottenham scade nel 2022. A causa degli infortuni, l’attaccante non ha finora potuto esprimersi al meglio e in questa stagione ha giocato solo 5 partite da titolare. Tra campionato e coppe i gol realizzati sono stati 5: troppo poco per pensare di continuare. E infatti è soprattutto lui che desidera tornare in Italia. Gli piacerebbe molto la Roma, ...