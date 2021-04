Corridoio Tirreno-Adriatico | sindacati | rischio perdita opportunità

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 aprile 2021) L'Aquila - Le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil intervengono sull’ipotesi di ferrovia Roma-L’Aquila-Teramo emersa nei giorni scorsi. “Stiamo lavorando da anni – scrivono i segretari Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo - sulla trasversalità. Riteniamo che essa sia una grandeper l'Abruzzo, un progetto strategico che, partendo dalla valorizzazione dei porti, consente anche lo sviluppo delle aree interne. Sappiamo già da anni che l'Europa intende inserire nell'ambito delle reti Ten-t una sola trasversalità ulteriore rispetto al collegamento Napoli-Bari e che le decisioni definitive in merito saranno prese nei prossimi mesi. Ovviamente l'Abruzzo non è l'unica regione candidata per la trasversalità: la regione Marche chiede che il passaggio avvenga attraverso i porti di Civitavecchia ed ...