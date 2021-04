Coronavirus ultime notizie. Usa rinviano decisione, resta stop a Johnson & Johnson. Germania, quasi 30mila nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Balzo in avanti dei contagi in Germania, record in India con oltre 200mila casi in 24 ore. Gli Usa avviano le vaccinazioni dei senzatetto Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Balzo in avanti dei contagi in, record in India con oltre 200milain 24 ore. Gli Usa avviano le vaccinazioni dei senzatetto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Covid. Sicilia, numeri da zona rossa. Marsala, la confusione del sindaco sui casi nelle scuole La situazione in Sicilia Numeri gravi quelli dell'avanzata del coronavirus in Sicilia. E' sempre ... sono 1.230 quelli in regime ordinario (16 in più) e 185 quelli in terapia intensiva (+9 nelle ultime ...

Brasile, "variante P1 muta": record di morti. Mancano i sedativi: pazienti intubati svegli ...ultime 24 ore sono stati registrati 3.459 morti e 73.513 contagi. Il bilancio totale sale a 361.884 vittime, e 13.673.507 contagi accertati. Nello stato di San Paolo , il più colpito dal coronavirus ...

Ma i decessi non calano: ieri 19 morti, 4 da noi Dopo la lieve decrescita degli ultimi giorni, raddoppiano rispetto a martedì i contagi a Pesaro-Urbino e nelle Marche. Sono 415 i nuovi casi nel percorso nuove diagnosi (81 nella nostra provincia) con ...

Fondi salva-imprese, va al Nord quasi la metà: cresce ancora il divario con il Centro Italia La pandemia prosciuga le casse delle aziende italiane che, a secco di liquidità, vanno a caccia di finanziamenti agevolati. I quali, tuttavia, finiscono soprattutto al Nord lasciando con ...

