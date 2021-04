Coronavirus, ora Giorgetti ipotizza riaperture subito: “Possibili già dalla prossima settimana se dati su decremento casi sono veri” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, punta a riaprire già dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il titolare del ministero in audizione di fronte alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato, ascoltato sulle linee programmatiche. “Credo che la cabina di regia non possa che prendere atto di quello che la scienza ci dice essere un decremento dei casi – ha spiegato – se questi dati sono effettivamente veri io penso che, già dalla settimana prossima, un programma di aperture prudenziale ma ragionevole debba essere messo in campo, quindi si possa ricominciare ad aprire attività”. Solo due giorni fa, però, il ministro parlava di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, punta a riaprire già. Lo ha annunciato il titolare del ministero in audizione di fronte alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato, ascoltato sulle linee programmatiche. “Credo che la cabina di regia non possa che prendere atto di quello che la scienza ci dice essere undei– ha spiegato – se questieffettivamenteio penso che, già, un programma di aperture prudenziale ma ragionevole debba essere messo in campo, quindi si possa ricominciare ad aprire attività”. Solo due giorni fa, però, il ministro parlava di ...

