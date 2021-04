Coronavirus nel Lazio, il bollettino di giovedì 15 aprile 2021: 1.330 nuovi casi e 46 morti (Di giovedì 15 aprile 2021) nel Lazio, il bollettino di giovedì 15 aprile 2021 : sono 1.330 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Comunicati anche 46 nuovi decessi e 1.885 nuovi guariti. Leggi anche > +++NOTIZIA IN ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) nel, ildi15: sono 1.330 ipositivi nelle ultime 24 ore. Comunicati anche 46decessi e 1.885guariti. Leggi anche > +++NOTIZIA IN ...

Advertising

repubblica : Centinaia di fedeli positivi in India dopo il bagno di purificazione nel Gange - fanpage : Sale la preoccupazione nel Regno Unito per la variante sudafricana. - vaticannews_it : #12aprile #arte #MuseiVaticani, anche il 2021 nel segno di Raffaello. Intervista alla direttrice Barbara Jatta… - QuinewsCuoio : Covid, nel Cuoio 48 casi in 24 ore - crotoneok : ? Calabria, Coronavirus: 560 casi in 24 ore, nel crotonese altri 52 tamponi positivi -