Coronavirus | negli Usa oltre 31 milioni di casi Record di contagi in India nelle ultime 24 ore

Advertising

MatteoRichetti : Quando tutto si fonda sullo schierarsi a prescindere senza scegliere la qualità di chi governa Coronavirus, i sinda… - fattoquotidiano : Coronavirus, i sindacati dei medici pugliesi a Speranza: “Inviate i Nas negli ospedali della regione, gestione fall… - repubblica : Coronavirus nel mondo, dramma Brasile: altre 3.500 vittime e negli ospedali mancano i sedativi, pazienti intubati d… - infoitsalute : Coronavirus, numeri in discesa: cala la pressione negli ospedali - Dica33Edra : Mentre arrivano in Italia le prime dosi del #vaccino Janssen della #JohnsonandJohnson, negli Usa ne viene chiesta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli

... "Nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacolistadi o in spazi analoghi", avverte il ministro dei ...In Danimarca le autorità hanno fatto sopprimere oltre 17 milioni di visoni (tutti quelli presentiallevamenti) poiché il, una volta passato dall'uomo agli animali, è tornato agli ...In Brasile 3.459 morti in 24 ore e oltre 40 mila dall'inizio del mese. Nuovo record di casi giornalieri in India, oltre 200 mila Coronavirus. India, nuovo record di casi: 184mila. Germania, infezioni ...In corso studi sul vettore virale, se i dati dovessero confermare il sospetto, anche se in rari casi, i farmaci verrebbero tolti dal mercato Europeo Il Coronavirus tiene il mondo con il fiato sospeso.