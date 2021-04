Coronavirus, la denuncia in Brasile: «Pazienti intubati svegli e legati, mancano i sedativi». Il Belgio riapre le scuole, bar e ristoranti dall’8 maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Brasile EPA/Fernando Bizerra Un lustrascarpe lavora per strada a San Paolo, in BrasileLa variante brasiliana P1 sempre più aggressiva La variante brasiliana P1 del Coronavirus, diventata dominante nel Paese, sta spingendo verso un drastico peggioramento della situazione pandemica in Brasile, dove tra il 4 e il 10 aprile sono state registrate 5.657 vittime, il triplo rispetto alla prima ondata dello scorso luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.459 i morti e 73.513 i contagi rilevati. Secondo uno studio dell’istituto di sanità pubblica Fiocruz sulle varianti circolanti in Brasile, la maggiore aggressività rilevata nelle mutazioni recentemente scoperte potrebbero rendere il virus più resistente ai vaccini. Uno scenario quindi che rischia di aggravarsi ulteriormente con il ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021)EPA/Fernando Bizerra Un lustrascarpe lavora per strada a San Paolo, inLa variante brasiliana P1 sempre più aggressiva La variante brasiliana P1 del, diventata dominante nel Paese, sta spingendo verso un drastico peggioramento della situazione pandemica in, dove tra il 4 e il 10 aprile sono state registrate 5.657 vittime, il triplo rispetto alla prima ondata dello scorso luglio. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.459 i morti e 73.513 i contagi rilevati. Secondo uno studio dell’istituto di sanità pubblica Fiocruz sulle varianti circolanti in, lare aggressività rilevata nelle mutazioni recentemente scoperte potrebbero rendere il virus più resistente ai vaccini. Uno scenario quindi che rischia di aggravarsi ulteriormente con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus denuncia Vaccini, altri 7 milioni di dosi Pfizer all'Italia: la campagna 'tiene' - Ema: raccomandazione su J&J la settimana prossima - - > Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici ... Il direttore generale del Welfare regionale, Giovanni Pavesi, denuncia un 15% di rifiuti del prodotto anglo - ...

Grattacielo. Occupava abusivamente un appartamento e lo subaffittava a irregolari Dopo gli accertamenti il proprietario dell'immobile ha provveduto a sporgere denuncia per ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che svolgiamo ...

Dramma Brasile: altre 3.500 vittime e negli ospedali mancano i sedativi, pazienti intubati da legati ll governo argentino ha inasprito il coprifuoco nell'area metropolitana di Buenos Aires che chiude dalle 20 alle 6 della mattina ...

Frutta secca, effetto domino logistica porta a rialzo dei prezzi sempre come conseguenza della pandemia da covid-19. Inoltre, aumentano anche le spese per gli imballaggi. Il risultato finale è un sostanziale, quanto inevitabile, aumento delle quotazioni di tante ...

