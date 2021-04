Coronavirus Italia oggi | il bollettino Covid del 15 aprile Contagi nelle Regioni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Attesa per il nuovodel ministero della Salute con i numeri su, morti e ricoveri diin. Dai dati della curva epidemica, oltre che da quelli della campagna ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute con i numeri su contagi, morti e ricoveri diin. Dai dati della curva epidemica, oltre che da quelli della campagna vaccinale, infatti dipenderà il calendario del governo per le riaperture di ristoranti, palestre e teatri . ...Età criterio giusto' approfondimentoine nel mondo: le news del 15 aprile Il ministro ha poi sottolineato che 'nel secondo trimestre arriveranno 50 milioni di vaccini e Pfizer ...(Adnkronos) - Vaccino Covid e reazioni avverse: quanti casi in Italia e quali gli effetti collaterali? Una risposta a queste domande arriva dal terzo rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 ...Riguarda il periodo che va tra fine dicembre e inizio marzo e vede 46mila segnalazioni su 9 milioni di dosi. C'è anche un focus sugli eventi tromboembolici ...