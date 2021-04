Coronavirus, in Lombardia 65 decessi in 24 ore. In lieve calo ricoveri ordinari e ingressi in terapia intensiva (Di giovedì 15 aprile 2021) Il bollettino del 15 aprile Nelle ultime 24 ore in Lombardia si contano 2.722 nuovi positivi al Coronavirus (ieri 2.153) e 65 morti (ieri 85). I ricoverati sono 6.126 (ieri 6.370), di cui 739 in terapia intensiva (ieri 781) e 5.387 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 26, in leggero calo rispetto ai 30 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 774.760, quello delle vittime arriva a 32.059. Il bollettino di giovedì 15 aprile registra un tasso di positività del 5,2% (ieri era al 4,2%), con un totale di 52.293 tamponi effettuati (ieri 50.487). April 15, 2021 Le province Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia: Milano (+754) di cui +293 a Milano ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Il bollettino del 15 aprile Nelle ultime 24 ore insi contano 2.722 nuovi positivi al(ieri 2.153) e 65 morti (ieri 85). I ricoverati sono 6.126 (ieri 6.370), di cui 739 in(ieri 781) e 5.387 in area non critica. I nuovinei reparti di rianimazione sono 26, in leggerorispetto ai 30 di mercoledì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 774.760, quello delle vittime arriva a 32.059. Il bollettino di giovedì 15 aprile registra un tasso di positività del 5,2% (ieri era al 4,2%), con un totale di 52.293 tamponi effettuati (ieri 50.487). April 15, 2021 Le province Ecco i casi disuddivisi per provincia: Milano (+754) di cui +293 a Milano ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 APRILE/ 2722 casi 65 morti, tasso positività 5,2%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 APRILE/ 2722 casi 65 morti, tasso positività 5,2% di Silvana Palazzo) Vaccini covid e casi di trombosi Vitt/ "Ecco le possibili cause, e c'è una cura" CORONAVIRUS LOMBARDIA, OGGI NUOVO BOLLETTINO Il nuovo bollettino coronavirus della regione

CORONAVIRUS – I dati di oggi, giovedì 15 aprile: 77 casi in Canavese e 1.264 in Piemonte Sono 77 i nuovi casi positivi di oggi, giovedì 15 aprile, in Canavese e 194 i casi in meno. Gli attuali positivi sono ora 3.423. I comuni ...

