Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 aprile: 16.974 nuovi casi (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 15 aprile 2021, registrano 16.974 casi e 380 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 5,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 510.023 con un decremento di -4.637 casi. 211 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 21.220 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 25.587 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, giovedì 152021, registrano 16.974e 380 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 5,3%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 510.023 con un decremento di -4.637. 211 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 21.220 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 25.587 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ...

Covid, bollettino Lombardia giovedì 15 aprile: 65 decessi e 2.722 casi positivi, ricoveri e intensive in calo A fronte di 52.293 tamponi effettuati (35.245 molecolari e 17.048 antigenici), sono 2.722 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia , di cui 142 solo debolmente. Il tasso di positività, oggi è al 5,2 per cento. I morti sono oggi 65 , per un totale di 32.059 decessi nella regione da inizio pandemia. Scende ...

Liguria, al via le prenotazioni per il vaccino alle persone tra i 65 e i 69 anni Intanto il presidente della Regione Toti incontra Draghi per parlare dell'evoluzione della campagna vaccinale e di rilancio economico ...

