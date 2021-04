Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 15 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia L'appello dell'oncologo: "I malati di tumore siano privilegiati nell'accesso al vaccino anti Covid" ... ci sono pazienti "più fragili" di altri e più a rischio di contrarre il coronavirus , di andare ... un istituto di eccellenza in Italia per la cura del cancro. Una domanda è d'obbligo: con quali ...

Covid Italia, 16.974 contagi e 380 morti: bollettino 15 aprile I dati regione per regione forniti dalla Protezione Civile. In Lombardia 2.700 casi, Campania sopra quota 2.200 Sono 16.974 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 380 morti che, in base al sito del ministero ...

Un’altra pioggia di «sostegni» finanziati con 40 miliardi di euro Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il Documento di economia e finanza (Def) e la relazione sullo scostamento di bilancio con la quale l’esecutivo chiede l’autorizzazione al parlamento al rico ...

Covid, scoperta la proteina dei malati gravi: la svolta in Italia Per le forme gravi di Covid-19 la responsabile sarebbe una proteina. A scoprirla sono stati i ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, ...

