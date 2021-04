Coronavirus in Irpinia, altri tre decessi nelle aree Covid del Moscati (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus, il Moscati conferma il decesso del 75enne di Forino 14 aprile 2021 Sono deceduti questa mattina, nelle aree Covid dell'Azienda Moscati, tre pazienti: un 78enne di Montoro (Av), ricoverato ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 15 aprile 2021), ilconferma il decesso del 75enne di Forino 14 aprile 2021 Sono deceduti questa mattina,dell'Azienda, tre pazienti: un 78enne di Montoro (Av), ricoverato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Irpinia Coronavirus in Irpinia, altri tre decessi nelle aree Covid del Moscati Coronavirus, il Moscati conferma il decesso del 75enne di Forino 14 aprile 2021 Sono deceduti questa mattina, nelle aree Covid dell'Azienda Moscati, tre pazienti: un 78enne di Montoro (Av), ricoverato ...

Coronavirus in Irpinia, sono 119 i positivi di oggi: 8 ad Avellino Coronavirus in Irpinia, sono 120 i positivi di oggi: 23 ad Avellino 14 aprile 2021 L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.201 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 119 persone: - 2, ...

Covid 19, tragedia senza fine: altri tre decessi in Irpinia Il contagio continua a correre in Irpinia dove il tasso di positività è al 10%. Sono 119 i nuovi contagi su 1.201 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore. Preoccupa la situazione a Serino dov ...

