Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella giornata di mercoledì 14 aprile in Germania sono state inoculate 738mila dosi di vaccino anti - Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella giornata di mercoledì 14 aprile insono state inoculatedosi di vaccino anti - Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata ...

Advertising

Corriere : Germania, balzo dei contagi: quasi 30 mila in un giorno - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno #coronavirus - Delorean861 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno #coronavirus - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Germania World press photo 2021: le immagini che hanno vinto E non poteva essere diversamente: la pandemia da Coronavirus ha monopolizzato le notizie in tutto ... in Germania

Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno Nella giornata di mercoledì 14 aprile in Germania sono state inoculate 738mila dosi di vaccino anti - Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata una prima dose al 17% della popolazione e ...

Coronavirus, in Germania 738mila vaccinazioni in un giorno Nella giornata di mercoledì 14 aprile in Germania sono state inoculate 738mila dosi di vaccino anti-Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata una ...

Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE ...

E non poteva essere diversamente: la pandemia daha monopolizzato le notizie in tutto ... inNella giornata di mercoledì 14 aprile insono state inoculate 738mila dosi di vaccino anti - Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata una prima dose al 17% della popolazione e ...Nella giornata di mercoledì 14 aprile in Germania sono state inoculate 738mila dosi di vaccino anti-Covid. E' il numero più alto dall'inizio della campagna. Finora nel Paese è stata somministrata una ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE ...