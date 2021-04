Coronavirus in Campania, i dati del 14 aprile: 2.224 nuovi positivi e 2.168 guariti (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 2.224 positivi su 20.325 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che i positivi al Coronavirus in Campania del giorno sono 2.224 di cui asintomatici 1.615 e sintomatici: 609. Tamponi molecolari del giorno: 20.325. Tamponi antigenici del giorno: Leggi su 2anews (Di giovedì 15 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 14dell’unità di Crisi regionale riporta 2.224su 20.325 tamponi effettuati. L’unita’ di crisi della regione ha reso noto che ialindel giorno sono 2.224 di cui asintomatici 1.615 e sintomatici: 609. Tamponi molecolari del giorno: 20.325. Tamponi antigenici del giorno:

Campania: il bollettino Covid del 15 aprile 0 0 Voto Vota Articolo La Regione Campania ha diffuso i dati riguardanti il Coronavirus di oggi 15 aprile attraverso un comunicato ufficiale. 0 0 Voto Vota Articolo

Campania, il bollettino Covid: 2.224 positivi, tasso al 10,9% Oltre 20 mila tamponi processati in Campania, si registrano altri 40 deceduti. Terapie intensive in aumento, le persone guarite sono 2.168 ...

