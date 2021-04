Coronavirus, il bollettino di oggi 15 aprile 2021: i nuovi casi Covid regione per regione. Ieri 293mila vaccinazioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 15 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute digiovedì 15. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Riaperture ristoranti, palestre, cinema e teatri: la bozza delle Regioni. Il Pdf Coronavirus, il bollettino del 15 aprile I governatori, guidati dal neo - presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, legano ovviamente la ripartenza al severo rispetto delle regole. La bozza, ...

Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 33.815 tamponi, il tasso di positività è ...

Covid Basilicata, oggi 222 contagi e 2 morti: bollettino 15 aprile Potenza, 15 apr. (Adnkronos) - Sono 222 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 aprile, secondo i dati della regione. Da ieri, ...

Covid Veneto, oggi 1.085 contagi e 23 morti: bollettino 15 aprile (Adnkronos) - Sono 1.085 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 15 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati ...

