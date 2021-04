Coronavirus, il bollettino del 15 aprile 2021: 16.974 nuovi casi, 380 i decessi. La situazione in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 16.168 di ieri. E 380 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 15 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Il tasso di positività è del 5,3%, in lieve aumento rispetto a ieri, quando era del 4,8%.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 16.974 (ieri 16.168 ) Tamponi (diagnostici e di controllo): 319.633



(ieri 334.766) molecolari:



Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 idi positività alemersi in, contro i 16.168 di ieri. E 380 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 15. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Il tasso di positività è del 5,3%, in lieve aumento rispetto a ieri, quando era del 4,8%.VIDEO, il Premier Draghi: "Campagna sui vaccini è priorità assoluta": 16.974 (ieri 16.168 ) Tamponi (diagnostici e di controllo): 319.633(ieri 334.766) molecolari:(ieri 197.788 di cui ...

