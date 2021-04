Coronavirus | il bollettino del 15 aprile 2021 | 1450 nuovi casi | 6 i decessi Catania la città con più nuovi contagi

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sonodi positività alemersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 30.427 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 15. Il rapporto traati e tamponi scende dunque, al 4,8%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.867. Calano i ricoveri: in totale 1.218, di cui 184 in terapia intensiva . 23.372 sono le persone in isolamento domiciliare. Isono 6, 802 i guariti.è oggi lain cui si registra l’incremento maggiore con 475 ...